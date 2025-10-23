В ЕС падают продажи авто на "тяжелом" топливе

Структура рынка автомобилей в ЕС претерпевает значительные изменения. Дизельные машины постепенно теряют былую популярность. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков, ссылаясь на данные компании Global Data.

По его словам, впервые за много лет доля авто на "тяжелом" топливе в Западной Европе опустилась ниже 10%. Хотя ранее дизель считался оптимальным выбором для многих водителей, сейчас ситуация стремительно меняется.

Германия по-прежнему сохраняет звание лидера по количеству машин на тяжелом топливе в ЕС с показателем в 17,3%. В Ирландии, Италии и Австрии это значение также остается на высоком уровне - 15,7%, 14,3% и 13,9% соответственно. Однако в некоторых странах дизельные авто практически исчезли с дорог: в Нидерландах их доля составляет всего 0,2%, а в Норвегии - 1,1%.

Основной причиной резкого охлаждения интереса к такому виду топлива стал активный переход на электромобили и гибридные технологии. До конца этого года электрокары займут до 16% рынка ЕС, подключаемые гибриды - 9%, а обычные гибриды - почти 35%.

В России наблюдается обратная ситуация. Машины на "тяжелом" топливе занимают лишь 1,5% рынка, а подавляющее большинство новых моделей оснащены бензиновыми силовыми установками, на долю которых приходится 95% продаж. Электрокары и гибридные автомобили пока не получили широкого распространения: их показатели менее 1% в случае с "электричками", а с "гибридами" - около 3%. До 2022 года дизельные автомобили составляли около 8% рынка, но сейчас их практически не осталось.

