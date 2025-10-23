Почему дети погибают в ДТП

В РФ дети-пассажиры погибают в ДТП из-за экономии своих родителей. В период с января по сентябрь 2025 года порядка 33% несовершеннолетних, погибших в авариях, перевозились с нарушениями. То есть без специальных удерживающих устройств и с непристёгнутыми ремнями безопасности.

© Quto.ru

По статистике ГИБДД, за первые три квартала в дорожных происшествиях погибли 243 ребёнка, из них 80 малышей перевозились с нарушениями. За год количество происшествий увеличилось на 16%.

«Неиспользованные средства пассивной защиты оказывают существенное влияние на уровень смертности детей-пассажиров», — подчеркнул начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма МВД РФ Сергей Хранцкевич.

Всего с января по сентябрь на российских дорогах было зафиксировано 5 500 аварий с детьми-пассажирами, травмы в них получили 6 550 несовершеннолетних. Из них с участием такси — 48 происшествий, 51 ребёнок пострадал.

Помимо этого, гаишники составили 466 000 протоколов на водителей, которые перевозят малышей с нарушениями.

Напомним, ранее Госдума одобрила усиление наказания за нарушения при перевозке детей. Так, для граждан штраф увеличится с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — со 100 до 200 тысяч рублей.