В России идет подготовка к выходу на рынок нового бюджетного хэтчбека

Калининградский "Автотор" распродал все складские запасы электромобилей Amberauto A5 и теперь готовится к выпуску новых моделей, которые появятся на конвейере весной 2026 года. Об этом сообщает "Автовзгляд".

По информации портала, также ведется работа над уже запущенными в производство автомобилями. Так, уже будущей весной ожидается рестайлинг седана A5, а к середине третьего кварта должен выйти в свет компактный хетчбэк, который является копией Jmev EV3 от концерна JMC Group.

Руководство компании, учитывая перспективы экологичного транспорта, сосредоточилось на бюджетном сегменте, который наиболее актуален для российского рынка. Ожидается, что цены на новинку будут весьма доступными.

EV3 представляет из себя компактный электромобиль с размерами 3720х1640х1535 мм и колесной базой 2390 мм. Запас хода достигает 330 км на одной зарядке.

По предварительным данным, в производственной линейке завода планируется выпуск кроссовера. Однако на данный момент нет никакой дополнительной информации о данной модели.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "Автотор" запатентовал дизайн доступной модели "Амберавто".