В Казани начали зачистку от брошенных авто

Администрация Советского района Казани опубликовала извещение для владельцев 16 транспортных средств, которые признаны брошенными или разукомплектованными. Если автомобили не убрать в пятидневный срок, их ждет принудительная эвакуация на спецстоянку. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии города.

Согласно документу, у собственников есть пять дней с момента публикации извещения, чтобы самостоятельно переместить свои автомобили. В противном случае, после 30 октября 2025 года администрация приступит к принудительной эвакуации машин.

Все эвакуированные транспортные средства будут размещены на специализированных стоянках по адресам:

ул. Аделя Кутуя, д. 157Б;ул.

Татарстан (ул. Портовая, 2Ак1).

На штрафстоянке автомобиль будет храниться три месяца.

Если в течение этого срока владелец не заберет свое имущество и не оплатит расходы на хранение, транспортное средство может быть признано бесхозяйным через суд. У собственника также есть право добровольно отказаться от автомобиля в пользу утилизирующей организации.