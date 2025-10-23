Как отреагировал ГАЗ на видео Geely Atlas с логотипом Volga

Создатели новой Волги оставили без комментариев видео Geely Atlas с лого Volga

Представители возрождаемого автобренда отказались от официальных оценок видеоролика, на котором запечатлен кроссовер Geely Atlas с логотипами Volga.

При этом в компании не стали отрицать, что на записи может фигурировать прототип новой модели.

Видео, появившееся в сети 22 октября, вызвало ажиотаж среди автомобильных энтузиастов. На кадрах видно, что автомобиль на автовозе, несмотря на установленные шильдики Волга на решетке радиатора и дисках, сохранил фирменную табличку Geely Design.

На запрос портала Autonews в компании дали уклончивый ответ: «Подлинность ролика не подтверждаем, ситуацию не комментируем».

Ранее, по данным Telegram-канала «Русский автомобиль», стало известно о совместной работе ГАЗа и китайской Geely над проектом новой Волги.

На Горьковским автозаводе тогда уточнили, что всеми работами по возрождению легендарной марки занимается дочерняя структура – «Производство легковых автомобилей».

Это уже не первая попытка вернуть «Волгу» на конвейер. Напомним, что весной 2024-го была анонсирована линейка автомобилей на платформе Changan, однако тот проект так и не был доведен до серийного производства.