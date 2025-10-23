В Geely рассказали о комплектациях нового кроссовера EX5 EM-i

Geely рассказала о комплектациях нового кроссовера EX5 EM-i, который вскоре выйдет на российский рынок.

EX5 EM-i станет первым подключаемым гибридом в линейке компании на российском рынке.

Автомобиль доступен в шести цветах кузова: белом, серебристом, сером, черном, голубом и зеленом.

Силовая установка состоит из 1,5-литрового атмосферного мотора мощностью 99 л.с. и гибридной трансмиссии. Электродвигатель выдает 218 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды. Зарядка от 30% до 80% длится 20 минут.

Базовая комплектация Pro включает в себя камеру заднего вида, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и зимний пакет с подогревом сидений, зеркал и руля. Кроссовер оснащен светодиодной оптикой и сенсорной мультимедийной системой.

Топовое исполнение Max дополнено электроприводом складывания зеркал, панорамной крышей с люком, беспроводной зарядкой для смартфона и электрорегулировкой передних сидений.

Интерьер доступен в двух цветовых решениях: темно-синем и светло-коричневом. Внутри установлены 15,4-дюймовая мультимедийная система, 10,2-дюймовая приборная панель, аудиосистема с 16 динамиками и сабвуфером.

По информации от пресс-службы бренда, цены и даты начала продаж будут объявлены позже.

