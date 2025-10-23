Компания Mitsuoka объявила о возобновлении приема заявок на кроссовер Buddy. Правда, это будет лимитированная партия. Да и комплектация лишь одна, зато она включает оборудование, которое ранее было доступно только за доплату.

© Колеса.ру

Паркетник Buddy небольшая японская фирма Mitsuoka представила под конец 2020 года. Эта компания, напомним, славится мелкосерийными моделями с дизайном «под ретро», сделанными на базе машин глобальных брендов. Вот и Mitsuoka Buddy – это Toyota RAV4 уже уходящего, пятого поколения с обликом, вдохновленным американскими внедорожниками из 1980-х. Осенью 2024 года Mitsuoka прекратила прием заказов на паркетник, к тому моменту было собрано примерно 1200 заявок. А летом года нынешнего исходный RAV4 перешел в новое поколение, так что Тойота скоро прекратит выпуск «пятого» SUV. «Шестой» же кроссовер Тойота отдавать сторонней фирме пока не собирается.

Тем временем, как сообщили в Mitsuoka, даже после остановки приема заявок, компания получила «множество запросов» на свой кроссовер. И теперь японцы объявили о том, что им «удалось приобрести 150 экземпляров» прежнего Toyota RAV4, так что они приняли решение о выпуске дополнительной партии эффектного Buddy, и с завтрашнего дня, 24 октября, паркетник вновь станет доступен к заказу. Первые поставки намечены на май следующего года, а все машины «должны быть произведены и отгружены к концу» 2026-го. Причем Mitsuoka Buddy лимитированной серии предложат в единственной комплектации с гибридной установкой (HEV) и полным приводом E-Four.

Техника, разумеется, от донорского кроссовера Тойоты. Mitsuoka Buddy имеет атмосферник 2.5 (178 л.с.), электромотор мощностью 120 л.с. и электромеханический вариатор, на задней оси установлен дополнительный электродвигатель на 54 л.с.

Комплектация Hybrid DX включает оборудование, которое прежде было доступно только за доплату: это боковые хромированные молдинги, панорамный люк в крыше и цифровое салонное зеркало. В арсенале такого Mitsuoka Buddy еще значатся светодиодная оптика, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль, мультимедиа, камеры кругового обзора и множество других водительских ассистентов. Палитра цветов кузова состоит из пяти вариантов, в том числе двух новых (серый и бежевый, окрашенные в эти цвета машины имеют белые стойки и крышу).

Mitsuoka Buddy из лимитированной партии оценили в 7 260 000 йен, что эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу.