В Минске стартуют тесты грузовиков МАЗ необычной компоновки. В июне этого года на выставке COMVEX-2025 была представлена машина MAZ GTe для вывоза твёрдых коммунальных отходов. А сейчас машину передали компании «Экология города» для опытной эксплуатации. Это первый белорусский коммунальный электротрак, оборудованный 200-сильным электромотором и 256-киловаттным аккумулятором.

© Quto.ru

Важное новшество — это кабина собственной разработки: она вынесена вперёд, а потому имеет низкий уровень пола и высокую крышу — внутри можно стоять, не пригибаясь. Кроме того, такая компоновка обеспечивает удобство входа-выхода, что крайне важно именно для коммунальной техники.

«Ведь операторам нужно выйти, чтобы подкатить, выгрузить и установить контейнер, а потом вернуться обратно. И так — десятки раз!», — рассказал редакции Quto рассказал Владимир Янушко, заместитель генерального директора, директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод».

И продолжая тему комтранса. На грузовики «Газон Next» начали ставить совершенно новый двигатель: 4-цилиндровый агрегат потребляет компримированный, то есть сжатый метан.