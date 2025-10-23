АвтоВАЗ ответил на санкции ЕС

АвтоВАЗ прокомментировал санкции со стороны ЕС. Новый пакет санкций ЕС включает в себя ограничительные меры против Волжского автозавода, а также его президента Максима Соколова. На АвтоВАЗе в беседе с Quto.ru объяснили, как это повлияет на работу предприятия.

© Quto.ru

«В настоящее время АвтоВАЗ никаким образом не связан ни с одним поставщиком или иным контрагентом, расположенным на территории Европейского союза. В связи с этим введённые санкции никак не повлияют на краткосрочные и долгосрочные планы развития компании», — подчеркнули в пресс-службы предприятия.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ хочет поддерживать экспорт Lada льготными кредитами. Руководство Волжского автозавода выступило с предложением поддерживать поставки своей продукции при помощи льготных кредитов покупателям в других странах. Об этом заявил президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

Кроме того, отечественный автопроизводитель намерен достигнуть досанкционного уровня поставок своей продукции на зарубежные рынки, причём достигнуть таких показателей планируется к 2027 году. Об этом заявил президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов.