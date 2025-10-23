Срок пребывания в России дальнобойщиков из безвизовых стран снова увеличат. Такой вопрос рассматривается в Минтрансе, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Иностранные водители смогут находиться в России до 180 дней в год.

© BFM.RU

Прежние изменения в миграционное законодательство вступили в силу с 1 января этого года, когда любым иностранцам сократили срок безвизового пребывания в стране до 90 дней в год. Этих дней катастрофически не хватало, и в редакцию Бизнес ФМ обращались перевозчики с жалобами на то, что из-за быстрого исчерпания лимита вынуждены ждать следующего года, чтобы снова браться за заказы.

Сейчас, еще до новых поправок Минтранса, водителей на границах уже пускают, даже если 90 дней исчерпаны, сообщил руководитель торговой агрокомпании Евгений Волкович:

— Все согласовано с руководством, на верхах, в общем, переговорили, и вот этот вопрос снят, и они сейчас спокойно ездят, никто их за это не привлекает к ответственности, насколько мне известно.

— То есть у них уже сейчас вот эти 90 дней использованы, но на них просто не смотрят.

— Да, я не знаю, как механизм этот работает, либо просто сказали водителей не трогать, не кошмарить, какого-то документа я не видел.

— Сам документ готовится, видимо?

— Наверное, да. Был шум активный с нашей стороны, мы инициативу проявляли как заинтересованные лица, а у них это прям на уровне правительства, комиссии, министерства этим занимались, потому что это затрагивало отрасль и перевозчиков, на этом же очень многое завязано у Казахстана, и они как раз выходили с инициативой на нашу сторону для того, чтобы этот вопрос решить. Насколько мне известно, и мне присылали даже скрин, у них активный человек в правительстве, он всех оповестил, что сегодня мы еще в какой-то межправительственной группе встречались, общались, вопрос снят, и все, все ездят. Я больше не слышал случаев, чтобы кого-то где-то привлекали.

— Что это было, на ваш взгляд?

— Это был не самый явный контингент, который нужно было привлекать к ответственности за нарушение сроков пребывания. Это люди, которые непосредственно выполняют свои прямые обязанности, и они здесь не сидят, не получают никаких пособий, не занимаются нелегальным бизнесом, заехал — уехал, дни набежали, но почему-то первыми коснулось это именно казахстанских водителей.

В прошлые годы максимальный срок пребывания в стране иностранцев, которые приезжают в Россию в безвизовом порядке — киргизов, таджиков, казахов и других — составлял 90 дней в полгода, то есть за год — 180 дней. С 1 января срок сократили до 90 дней в год. Сейчас снова хотят вернуть 180 дней в год.

Очевидно, такое решение, в первую очередь, реверанс в сторону Казахстана, на границе с которым последние недели копились гигантские пробки из грузовиков. Ранее на сайте правительства Казахстана указывалось, что у большинства водителей лимит пребывания в России исчерпан, и «они вынуждены ожидать начала нового года, чтобы вновь выйти в рейсы». Кроме того, превысившие лимит в 90 дней водители были задержаны и получили уведомления о необходимости покинуть России из-за нарушения миграционного законодательства, утверждалось на сайте правительства Казахстана.

Продолжает говорит старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

Георгий Властопуло старший партнер компании «Оптималог» «Хорошо, что смогут приезжать и наши, и казахстанские перевозчики. В общем, я так понимаю, что это все делается в рамках интеграции между странами ЕАЭС, идут какие-то совместные действия по выявлению «серого» импорта, или еще что активно сейчас обсуждается в профессиональном сообществе, я думаю, что это на это направлено. Если послабление, то хорошо, значит, рынок открывают как для казахских перевозчиков, так и для наших перевозчиков рынок Казахстана становится более доступным. Я это вижу так, потому что я думаю, что еще и транспортные компании испытывают достаточно большие сложности. Перевозки падают. Автогрузовые перевозки, по разным данным, упали на 15-30%. Я так думаю, что транспортные компании тоже лоббируют, чтобы дали возможность хоть как-то где-то зарабатывать. Я думаю, что поэтому такие послабления. Триггером сработало то, что досмотры привели к огромным очередям, и, естественно, водители задерживаются. Плюс ко всему падение рынка автогрузовых перевозок в России, я так думаю, дают некоторую возможность, чтобы наши транспортные компании могли заработать на других рынках».

Во многих странах для водителей-дальнобойщиков действуют свои правила пребывания в стране, и они отличаются от обычных миграционных норм. Например, в США дальнобойщики подпадают под специальные неиммиграционные визы для иностранных работников или визы для временного въезда, а в Канаде введены спецразрешения для водителей международных перевозок, дающие право находиться в стране больше стандартных 90 дней.