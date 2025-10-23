Rolls-Royce подготовил особенный Phantom в честь 100-летия седана

Тираж специальной серии четырёхдверки, получившей «говорящую» прибавку Centenary (в переводе «столетний юбилей») к названию, будет насчитывать всего 25 экземпляров.

Уже сотню лет насчитывает история Rolls-Royce Phantom, ведь выпуск модели стартовал в 1925 году. Сейчас британская марка выпускает восьмое поколение полноразмерного седана, в основе которого лежит платформа Architecture of Luxury. Актуальная четырёхдверка появилась в 2017-м, а обновление пережила весной 2022 года. Начало празднованию столетия Фантома положил выпуск эксклюзивного варианта Dragon, который был создан по заказу клиента из Китая. Теперь производитель подготовил спецверсию Centenary.

Rolls-Royce Phantom Centenary окажется чуть менее эксклюзивным: тираж будет насчитывать 25 экземпляров, однако, очевидно, что все они разойдутся по частным коллекциям обеспеченных клиентов бренда. В компании отметили, что особенный вариант роскошного седана является «результатом более чем 40 000 часов работы»: Phantom Centenary находился в разработке более трёх лет.

В компании разработали юбилейную спецверсию таким образом, чтобы она смогла «рассказать историю автомобильной иконы». Rolls-Royce Phantom Centenary получил двухцветный кузов в качестве отсылки к «золотому веку Голливуда». Верхняя часть окрашена чёрным, нижняя – белым цветом, поверх каждого предусмотрено покрытие Super Champagne Crystal, дающее «металлическое мерцание» за счёт добавления частиц измельченного стекла.

На кромке капота находится узнаваемая статуэтка «Дух экстаза», которую для спецверсии выполнили из цельного 18-каратного золота и дополнительно покрыли 24-каратным золотом, которое должно предотвратить потускнение фигурки. Основание для статуэтки создали из белой эмали с надписью Phantom Centenary. Золото и белая эмаль также используются для логотипов и шильдиков, расположенных над радиаторной решёткой, на крышке багажника, а также на передних крыльях.

Образ Rolls-Royce Phantom Centenary завершается комплектом особенных 22-дюймовых колёсных дисков, на каждом из которых выгравировано по 25 линий: они символизируют 25 автомобилей, составляющих тираж коллекции, а вместе они образуют 100 линий и посвящены столетнему юбилею роскошного седана.

Салон отделан таким образом, чтобы повествовать развитие модели: задние сидения представляют собой холст. Как пояснили в пресс-службе Rolls-Royce, первый слой печати – это фон с местами и артефактами из истории Phantom – «от оригинального здания марки на Кондуит-стрит в Лондоне до картин Генри Ройса, посвященных Южной Франции, написанных маслом». Второй слой изображает «великих призраков прошлого в мельчайших деталях». А третий верхний слой – это вышивка, «абстрактно представляющая семь выдающихся владельцев Phantom из каждого поколения».

На передних креслах с помощью лазерной гравировки нанесены рисунки, напоминающие эскизы. Также изображения нанесены на отделанные деревом дверные карты и переднюю панель. На отделку потолка Starlight потребовалось 440 000 стежков. Ещё в салоне можно увидеть декоративные золотые вставки, алюминиевые накладки, напечатанные на 3D-принтере, выдвижные столики с изображением Phantom I и Phantom VIII 1925 года.

Rolls-Royce Phantom Centenary оснащается двигателем V12 объёмом 6,75 литра. Его украсили специально разработанной крышкой, выполненной в белом цвете Arctic White и дополненной вставками из 24-каратного золота. По данным Autocar, стоимость каждого экземпляра составляет около 2,5 млн фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 271 млн рублей по текущему курсу).