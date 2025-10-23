Geely и Chery прошли вперед японских марок в рейтинге репутации автобрендов

Китайское подразделение американского агентства J.D. Power опубликовало рейтинг репутации автомобильных брендов (NPS) на местном рынке. Исследование охватило 72 марки и более 95 тысяч владельцев автомобилей. С результатами ознакомился сайт "Китайские автомобили".

© Российская Газета

Как "считают" репутацию

Рейтинг основан на трех ключевых показателях: качестве продукта, опыте покупки и уровне послепродажного обслуживания. По данным J.D. Power China, только 11% брендов смогли сохранить баланс этих параметров, что напрямую влияет на лояльность покупателей.

Большинство марок (89%) страдают от перекоса хотя бы в одном из направлений. Так, для традиционных бензиновых автомобилей слабым местом остаются продажи через дилеров, которые пользователи считают непрозрачными. У электромобилей и гибридов основной проблемой названы задержки с поставкой и выдачей машин.

Лидеры рейтинга

Победителем среди премиальных брендов с бензиновыми двигателями стал Land Rover (67,3 балла).

Среди массовых автомобилей с ДВС первое место заняла Geely (52,2 балла), опередив Chery (51,7 балла), а также совместные предприятия GAC Honda и GAC Toyota.

В категории люксовых электрических марок лидирует Nio (51,6 балла), а среди массовых электромобилей и гибридов - Li Auto (46,4 балла).

Согласно данным J.D. Power, средний индекс репутации премиальных бензиновых брендов составил 51,8 балла, массовых - 46,3. Для электромобилей показатели ниже - 44,7 и 40,2 соответственно.

Позиции китайских марок

В сегменте массовых автомобилей с ДВС Chery оказалась выше GAC Toyota и Honda, что указывает на рост доверия к отечественным брендам на внутреннем рынке.

В десятку лидеров вошли также Haval, Changan и Hongqi, закрепив тенденцию усиления позиций китайских производителей в массовом сегменте.