GM откажется от Apple CarPlay и Android Auto

Американский автогигант объявил о планах полностью отказаться от сторонних интерфейсов поддержки смартфонов на своих автомобилях. Причём, если ранее речь шла только о моделях с бензиновыми двигателями, то теперь производитель уточняет, что системы лишатся абсолютно все модели, в том числе гибриды и электрокары.

Постепенный отказ от Apple CarPlay и Adnroid Auto начнётся не ранее чем через три года, когда компания представит собственную систему. По предварительным данным, она будет основана на программном обеспечении Google, что облегчит жизнь пользователям смартфонов на базе Android.

При этом предполагается, что переход будет постепенным и будет проходить вместе с плановым обновлением моделей.

Первым новое программное обеспечение получит внедорожник Cadillac Escalade IQ 2028 модельного года. Позднее оно появится на других машинах всех брендов, входящих в состав концерна.