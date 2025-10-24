Эксперт Николаев: продажи новых машин бьют рекорды благодаря новому утильсбору

Российский рынок автомобилей начал процесс восстановления после значительного падения в 2025 году, считают эксперты.

По словам Сергея Целикова, руководителя аналитического агентства «Автостат», рынок уже демонстрирует рекордные показатели. Он прогнозирует, что к концу октября 2025 года продажи достигнут 150–160 тысяч новых автомобилей.

Заместитель директора департамента продаж компании Major Auto Александр Николаев также согласен с этой оценкой. Он отметил, что восстановление рынка продолжается уже два месяца.

В России была предложена реформа системы расчета ставок утилизационного сбора. Подобную инициативу выдвинул Минпромторг, планируя привязать сбор к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы.

Льготная ставка сохранится для автомобилей с двигателями мощностью до 160 л.с., в то время как для более мощных автомобилей будет установлен коммерческий утильсбор, значительно превышающий действующий. Это нововведение может вступить в силу уже в текущем году.

Эксперты предполагают, что подобная реформа приведет к повышению цен на большинство автомобилей на российском рынке. На фоне этого покупатели начали поспешно посещать автосалоны, чтобы приобрести автомобили до предполагаемого роста цен.

Согласно данным «Автостата», в сентябре на российском рынке было продано 122 659 новых автомобилей, что на 18,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Несмотря на это, сентябрьские показатели стали рекордными для 2025 года. Предыдущий рекорд зафиксирован в августе, когда россияне приобрели 122 235 новых легковых автомобилей.

