ЕС запретил экспорт детских авто

Под новые антироссийские санкции попали самокаты, велосипеды и машинки с моторами. Сегодня стало известно, что ЕС расширил санкционный список и ввёл 19-й по счёту пакет ограничительных мер. Согласно новому постановлению, опубликованном в «Официальном журнале ЕС», уже с 24 октября 2025 года в Россию больше нельзя будет легально ввозить целую категорию товаров для детей и коллекционеров.

Речь идёт о пластиковых игрушках и сборных моделях, в конструкцию которых входят электродвигатели. «Пластмассовые игрушки и модели, оснащённые двигателем», — указано в одном из пунктов перечня запрещённых товаров. Но и это не всё. Действие запрета распространяется также на аналогичные изделия, выполненные не из пластика, но имеющие моторчики.

Вся эта продукция классифицируется по единой товарной номенклатуре под общим кодом 9503. В эту категорию входят и многие другие популярные товары, среди которых трёхколёсные велосипеды, самокаты, педальные автомобили для детей, куклы и коляски для них. Туда же относятся всевозможные головоломки и уменьшенные копии реальной техники.