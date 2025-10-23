В России впервые продемонстрировали полностью беспилотную укладку асфальта

Известно, что использование автоматизированных систем позволяет повысить качество дорожных работ

На XII Международной специализированной выставке "Дорога 2025" состоялась презентация новой технологии укладки верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Весь процесс выполнялся исключительно с помощью беспилотной техники отечественного производства, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Известно, что использование автоматизированных систем позволяет повысить качество дорожных работ, обеспечить более точное соблюдение технологических параметров и минимизировать человеческий фактор при укладке асфальтобетонного покрытия.

— В качестве его оператора выступил Юрий Осолодков — кавалер ордена Мужества, ветеран СВО, получивший в боях тяжелое ранение в ногу, восстановившийся и вернувшийся к работе, — говорится в сообщении.

Демонстрация состоялась под эгидой Федерального дорожного агентства Минтранса РФ. Ранее на границе Татарстана и Башкортостана открыли реконструированный мост через реку Ик.