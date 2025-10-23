Стало известно об изменении цен на самый доступный кроссовер Tenet

Марка, которая производит автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, впервые объявила о повышении цен на свою самую бюджетную модель — кроссовер T4.

Речь о трёх комплектациях из четырёх, и в каждом случае сумма удорожания составила 30 тысяч рублей. Неизменной осталась стоимость только базовой версии MT Line, которую от остальных отличает наличие механической коробки передач. Именно эта версия и CVT Line с вариатором были первыми представлены покупателям в начале сентября. Оба этих автомобиля оснащаются полуторалитровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил.

Более продвинутые исполнения Active и Prime получили совершенно иной силовой агрегат. Под их капотом устанавливается полуторалитровый турбированный мотор, развивающий 147 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Все версии кроссовера, независимо от комплектации, предлагаются исключительно с передним приводом.

Таким образом, актуальная стоимость кроссовера Tenet T4 составляет от 1 999 000 до 2 380 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».