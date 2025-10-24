Марка Chevrolet постепенно расширяет географию продаж паркетника Groove новой генерации. На большинстве рынков модель предложена с единственным мотором, но кое-где все же есть альтернатива.

Компактный паркетник Chevrolet Groove второго по счету поколения представили летом текущего года. Дебютным рынками стали Мексика и страны Ближнего Востока. А теперь география продаж расширена: «второй» кросс добрался до Чили, Эквадора и Филиппин. Причем у южноамериканских SUV оказались свои особенности.

Напомним, предыдущий Groove появился в 2020 году, и он не разработан Шеви – это уже почивший китайский Baojun 510 с другими эмблемой и шильдиками. Новый кроссовер тоже является клоном «китайца», вот только донором стала модель другой марки: эмблему Chevrolet нацепили на Wuling Xingchi, который в Поднебесной выпускают с 2022 года. Также добавим, что бренды Baojun и Wuling входят в СП концернов General Motors и SAIC.

Главное отличие нового Groove от исходного Xingchi, помимо, конечно, эмблем и шильдиков, – иная радиаторная решетка, на которой вдобавок красуется хромированный «брус». Во втором поколении паркетник Chevy также впервые обрел «оспортивленную» версию RS, ее фишки – красные акценты по бокам и на заднем бампере, выполненные в черном цвете крыша и корпуса наружных зеркал. К слову, филиппинцам паркетник доступен только в исполнении RS.

Длина нового кроссовера составляет 4365 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1610 мм. Для сравнения, размеры предшественника: 4220/1740/1615 мм. Колесная база не изменилась – 2550 мм.

Внутри «второй» Chevrolet Groove дословно повторил «китайца». В базе есть виртуальная приборка на 7 дюймов, мультимедиа с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, кондиционер, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, круиз-контроль. Дорогие версии – это светодиодная оптика, люк в крыше, климат-контроль, адаптивный «круиз».

Техника перешла с китайского донора. На Филиппинах и в Чили RS-кроссовер предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 150 л.с. (255 Нм) и вариатором. Чилийцы также могут выбрать паркетник в комплектациях LTZ и RS с атмосферником 1.5 мощностью 98 л.с. (143 Нм) и шестиступенчатой механикой, и только эта пара положена модели в Эквадоре (версии LTZ и RS). Отметим, в Мексике и странах Ближнего Востока паркетник представлен исключительно с турбомотором. Привод же в любом случае лишь передний.

В Чили, например, паркетник нового поколения стоит от 12 990 000 местных песо (около 1 117 000 рублей по текущему курсу), а на Филиппинах акционная цена Groove RS сейчас составляет 1 156 000 песо (1 606 000 рублей).