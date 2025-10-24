Прошло 30 лет, а на ней так и не ездили: в РФ продают новую "Волгу"

В Республике Ингушетия "Российской газете" посчастливилось обнаружить уникальный лот: новую "Волгу" ГАЗ-31029. Седан выпущен 29 лет назад, но на одометре всего 532 километра.

"Волга" 1996 года находится в заводском состоянии, что подтверждается прекрасным сохраном кузова и салона - они новые. Подкапотное пространство также не имеет ни намека на хоть какую-то активную эксплуатацию.

Машина на оригинальных колесах со стальными штампованными дисками. Фирменные колпаки прилагаются, как и набор автомобилиста и полноценная запаска.

"Волга" оснащена бензиновым мотором 2,5 литра мощностью 90 л.с., МКП и задним приводом.

Цена, по сути, за музейный экспонат не очень и большая - 1 450 000 рублей. К тому же владелец допускает торг у капота.

