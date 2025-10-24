В Крыму установлено более 180 зарядок для электромобилей

Личные авто с электродвигателем набирают популярность у жителей полуострова и туристов. Этому способствует заметное увеличение количества зарядных станций. По данным властей, в Республике Крым и Севастополе уже установлено более 180 зарядок для электромобилей, и их число продолжит расти.

© Российская Газета

Современные быстрые зарядки позволяют зарядить аккумулятор электроавто с 10 до 80 процентов за 30 минут. Такие есть и в Крыму, мощностью до 160 киловатт. На полуострове представлены несколько сетей зарядных станций. Есть основные виды разъемов, присутствующие на рынке. Без проблем можно зарядиться в крупных городах Крыма, а также почти на каждой АЗС на трассе "Таврида".

Зарядные хабы открылись в крупных отелях в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, а в Севастополе зарядки стоят возле популярных пляжей. Также здесь можно бесплатно оставить электромобиль на любой платной парковке, в том числе в центре города.

В Севастополе в 2022 году было всего две зарядные станции для электрокаров. Сегодня здесь уже 31 быстрая зарядка, сообщили "РГ" в городском департаменте транспорта. Число зарегистрированных электромобилей выросло к началу 2025 года до 663. Цифра, может, пока и не выглядит внушительно, но стремительно растет. Еще три года назад на город с 500 тысячами жителей было лишь 40 "электричек".

В Республике Крым насчитывается более 150 зарядных станций, причем около половины из них появились за последние два года, сообщил ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. По его словам, в самой республике зарегистрировано не так много электрокаров, хотя на дорогах полуострова такие авто не редкость. В основном это гости из других регионов. Сеть зарядных станций на полуострове будет расти.

- Мощностей для зарядных станций в Крыму достаточно. Есть планы строительства их на парковках в жилых комплексах. Чтобы жильцы могли поставить вечером машину на зарядку и утром поехать, - отметил Воронкин.

По словам автовладельцев, Крым полностью доступен для поездок на электромобиле. Зарядных станций достаточно и на самом полуострове, и по пути к нему на трассе М4 "Дон".