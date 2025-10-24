В США начали расследование из-за роботакси

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении около 2000 беспилотных автомобилей Waymo, принадлежащих Alphabet.

© Ferra.ru

Поводом стало видео, на котором одно из роботакси объезжает школьный автобус с включенными красными огнями и выдвинутым стоп-сигналом, пока дети выходят из него.

Инцидент произошел в Джорджии. По данным агентства, автомобиль сначала остановился, а затем продолжил движение, нарушив правила дорожной безопасности.

Ведомство отметило, что при текущем объеме — 100 млн миль пробега и 2 млн миль в неделю — вероятность аналогичных случаев «высока».

В Waymo признали инцидент и сообщили, что уже внедрили улучшения в системе распознавания школьных автобусов, а новые обновления выйдут в ближайшее время.

Роботакси работало без водителя, используя автопилот пятого поколения.