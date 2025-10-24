Конец скрученным пробегам: в РФ могут появиться электронные паспорта авто

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» разработала законопроект, который установит единые стандарты для авторынка и сделает историю машин полностью прозрачной. Кто от этого выиграет, а кто нет — далее в материале.

В РОАД предложили ввести понятие паспорт автомобиля, рассказал Autonews.ru президент ассоциации Алексей Подщеколдин.

В него хотят вносить всю информацию об автомобиле:

история пробегов;

данные о техническом обслуживании;

сведения о ДТП;

история перепродаж и цены.

«Машин со скрученным пробегом просто не будет», — сказал Подщеколдин.

По его словам, скрутить пробег без последствий уже не получится, так как многие данные о машинах станут общедоступными. Их можно будет посмотреть в электронном паспорте.

Законопроект также установит чёткие определения основных понятий авторынка («автомобиль», «дилер», «производитель») и будет регулировать отношения между всеми участниками рынка — от производителя до конечного покупателя.

В проекте закона больше 50 статей, и сейчас он на стадии обсуждения.

Как понять, скручен ли пробег

В списке очевидных причин:

несоответствие данных. Слишком низкий пробег для возраста машины — первый тревожный сигнал. Всегда проверяйте историю обслуживания и предыдущие записи о техосмотре;

износ салона. Обратите внимание на состояние педалей и ковриков, руль и ручку переключения передач, сиденья водителя. Сильный износ этих элементов при заявленном низком пробеге говорит о возможной скрутке;

состояние шин и тормозов. Новые тормозные диски или сильно изношенные шины на машине с небольшим пробегом — повод насторожиться;

технические жидкости. Грязное моторное масло, тёмная тормозная жидкость или низкий уровень охлаждающей жидкости при низком пробеге указывают на более интенсивную эксплуатацию;

проблемы с двигателем. Чрезмерный выхлопной дым часто свидетельствует об износе двигателя, который обычно возникает при большом пробеге.

Но есть ещё неочевидные. Их перечислили в этом материале.

