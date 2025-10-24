Проблемы с поставками чипов из КНР грозят остановкой заводов Toyota и Nissan

Японские производители автокомпонентов получили уведомление о том, что один из нидерландских производителей микрочипов может больше не гарантировать поставки. Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей Японии (JAMA), не уточнив название компании. По данным европейских СМИ, речь может идти о Nexperia, чья деятельность в последнее время оказалась под давлением из-за политических и регуляторных ограничений.

В JAMA подчеркнули, что речь идет о критически важном компоненте, а возможные перебои с поставками могут оказать "серьезное влияние" на глобальное производство японских автоконцернов.

В ассоциацию входят Toyota, Honda, Nissan и другие крупнейшие бренды страны. По словам председателя организации, автопроизводители совместно с поставщиками компонентов ищут пути решения проблемы.

С аналогичными трудностями столкнулись и европейские автоконцерны. Volkswagen уже предупредил о риске временных ограничений производства, а ряд поставщиков BMW подтвердили влияние конфликта вокруг нидерландской компании.

Кризис разразился после того, как министр экономических дел Нидерландов Винсент Карреманс заблокировал передачу технологических разработок и интеллектуальной собственности Nexperia в Китай. Позже апелляционный суд Амстердама временно отстранил китайского владельца компании от управления, что вызвало ответные меры Пекина - экспорт продукции с китайского завода Nexperia был приостановлен.

Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA ранее предупреждала, что практически все автоконцерны региона уже ощущают последствия конфликта. По данным ассоциации, Nexperia уведомила клиентов, что не может гарантировать дальнейшие поставки микросхем.