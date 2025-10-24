Дилеры начали получать кроссоверы Uni-S в топовой комплектации Tech Plus

Российские дилеры начали получать кроссоверы Uni-S в новой топовой комплектации Tech Plus, сообщают "Китайские автомобили". Подробности о составе версии и цены на нее уже озвучены.

Changan Uni-S, ранее известный на российском рынке как CS55 Plus, теперь предлагается в трех версиях: Luxe, Tech и Tech Plus. Стоимость топового исполнения составляет 2 994 900 рублей, что лишь на 35 тысяч рублей выше предыдущей комплектации Tech, отмечает издание.

Кроссовер по-прежнему оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л. с. и 7-ступенчатым "роботом" с передним приводом.

Главные отличия версии Tech Plus: черная обивка потолка, измененное оформление салона без красных акцентов и новая шторка багажника. В списке оборудования появился подогрев руля и телематический комплекс, позволяющий управлять рядом функций автомобиля со смартфона, включая дистанционный запуск двигателя и сигнализацию.

В первый год после покупки сервис телематики будет бесплатным, затем - по подписке.

Ранее в Changan подтвердили, что до конца 2025 года Uni-S получит версию с полным приводом. В Китае такая модификация пока отсутствует, но, по предварительным данным, она может использовать многодисковую муфту BorgWarner, аналогичную той, что установлена на новом CS75 Plus.