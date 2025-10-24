Раскрыты продажи российских кроссоверов Tenet за два месяца

Российский автомобильный бренд Tenet сообщил о достижении отметки в 10 тысяч проданных автомобилей. Этот результат получен всего за два месяца с момента начала продаж, что компания расценивает как подтверждение успешного старта и интереса со стороны покупателей.

Юбилейным автомобилем стал компактный кроссовер Tenet T4. Модель, которая также попадает под госпрограмму автокредитования.

Также в линейку "Тенет" входят кроссоверы T7 и T9, в дальнейшем она пополнится флагманским Tenet T9.

Производство автомобилей Tenet организовано по технологии полного цикла на заводе "АГР Холдинг" в Калуге.

В основе российских моделей лежат SUV марки Chery семейства Tiggo. Предполагается, что со временем присутствие Chery на российском рынке окончательно сойдет на нет, ведь продажи Tenet уже превзошли результаты "донорского" бренда.