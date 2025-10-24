Ростех представил систему «Филин» для автоматизации дорожной техники

Госкорпорация Ростех представила новое поколение автоматизированных асфальтоукладчиков, работающих системе, которая полностью автоматизируют дорожно-строительную технику.

Разработчик, компания «Сигнал», разработала систему позиционирования и нивелирования «Филин» и программно-аппаратный комплекс «Прометей», в основу которых легли достижения Ростеха в навигации.

Новая технология работает непрерывно, в любое время суток и года, что ускоряет строительство и повышает качество дорог. По словам гендиректора АО «ВНИИ «Сигнал» — управляющей организации АО «КЭМЗ» Владимира Пименова, эти продукты могут автоматизировать любую дорожно-строительную технику.

Сообщается, что на выставке «Дороги-2025» специалисты продемонстрировали автоматизированную укладку асфальта с использованием техники Десна 2100 и катков RV-7DD и RV-11DD.