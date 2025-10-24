Сервис премиальных поездок появился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появился сервис премиальных поездок Ultima Яндекс Go. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

Так, сервис, объединяющий классы Business и Premier, включит в себя как подачу премиум-авто, так и особые условия для пассажиров. Горожане смогут ездить на таких автомобилях как BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-Класса, Kia K8, Hongqi H5, Toyota Camry, Geely Preface.

«В каждой машине обязательно должна быть питьевая вода без газа, зонт и зарядные устройства для различных типов гаджетов. Пассажир может управлять климатом и атмосферой в салоне», – говорится в сообщении.

В целом уральская столица стала четвертым российским городом после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, в котором появился новый сервис. Это обусловлено и тем, что с начала текущего года спрос на поездки класса Business в Екатеринбурге вырос на 10%.