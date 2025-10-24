Лучших водителей скорой помощи выбрали в Подмосковье

В Московской области подвели итоги конкурса водителей скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

© Газета.Ru

В финале конкурса приняли участие 18 водителей, которые победили в отборочных испытаниях.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, от профессионализма водителя зависит скорость и безопасность прибытия бригады на вызов.

«По результатам конкурса водители, занявшие призовые места, будут отмечены денежной выплатой», — сказал Забелин.

В конкурсе соревновались водители, которые проработали на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее года. В ходе испытаний они демонстрировали свои умения выполнять различные фигуры и элементы на автомобиле, а также знание оборудования и правил ГИБДД.

Победителем в 2025 году стал Павел Костин, который работает на Ликино-Дудлевской подстанции. Вторым стал Сергей Селиверстов с Королевской подстанции, а третье место занял водитель Солнечногорской подстанции Роман ПОзднов.