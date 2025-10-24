Компания АВТОВАЗ проведет проверку партии Lada Largus

© За рулем

Компания АВТОВАЗ сообщила о планах провести проверку одной из партий автомобилей Lada Largus.

В пресс-службе отметили, что в связи с анализом потребительского опыта в гарантийный период продаж было принято решение временно приостановить реализацию ограниченного числа автомобилей этой модели. Причиной стали проверки работы одного из клапанов, получаемого от внешнего поставщика.

По результатам испытаний на специальном полигоне обнаружены незначительные особенности в настройках клапана, однако они не приводят к проблемам, затрудняющим эксплуатацию автомобиля.

В настоящее время служба контроля качества Lada и инженерный центр завершают необходимые технические проверки, включая анализ производственных процессов у поставщика. В ближайшее время планируется отправка рекомендаций по профилактике и донастройке параметров работы клапана в дилерскую сеть бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.