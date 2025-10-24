Названы причины окончания льготных программ на новые автомобили

Эксперт объяснил, почему откладывать покупку нового автомобиля стало невыгодно. Не надо отодвигать приобретение нового транспортного средства на будущее, говорит автоэксперт Пётр Баканов. Напротив, нужно поторопиться с покупкой, что будет более разумной стратегией, считает он.

Специалист пояснил, что в настоящий момент ожидание не принесёт выгоды. Сейчас ещё сохраняется возможность найти на складах машины, выпущенные в 2024 году, и даже есть вероятность договориться о некоторой скидке.

«Скоро они исчезнут, и ценники перепишут. В дальнейшем есть два варианта: либо ждать января–февраля 2026 года, чтобы искать машины 2025 года, либо брать сейчас», — говорит он.

Баканов добавил, что ситуацию усугубляет постепенное сокращение специальных программ и акционных предложений. Спрос на автомобили остаётся высоким, партии быстро раскупаются, что ведёт к сокращению товарных остатков и, как следствие, исчезновению выгодных скидок.

Эта тенденция, по словам эксперта, распространяется на весь рынок без исключений. Что касается расстановки сил, то за последние 12 месяцев кардинальных изменений не случилось. Первую строчку рейтинга продаж, если не учитывать продукцию АвтоВАЗа, стабильно делят между собой компании Chery и Haval, немного отстают от них Changan и Geely. Все они продолжают возглавлять список самых популярных в России.

Среди прочих брендов эксперт отметил некоторые проблемы у BAIC, который переживал нестабильный период, а также у марок Kaiyi, SWM, которые собирались в Калининграде, и у Dongfeng. Но BAIC, судя по всему, продолжит свою работу на российском рынке, уверен Баканов. В целом, серьёзных потрясений в списке лидеров не произошло, и незначительные изменения затронули лишь бренды, которые не вызывают массового покупательского интереса, подытожил он.