BMW отзывает дизельные модели 328d 2018 года

BMW начала отзывную кампанию из-за угрозы возгорания под капотом

BMW of North America сообщила о проведении отзывной кампании для ограниченной партии дизельных моделей 328d 2018 года. Причина – риск возгорания из-за возможной утечки охлаждающей жидкости в системе рециркуляции отработавших газов.

Если антифриз попадает в клапан EGR, он может смешаться с сажей и вызвать плавление пластикового впускного коллектора и пожар. Проблема затрагивает 89 седанов и 23 универсала 328d Sports Wagon.

Поставщиком дефектных деталей является южнокорейская компания Korens. Эти автомобили не были включены в предыдущую отзывную кампанию 2021 года, которая охватывала 50 тысяч машин с аналогичными проблемами.

BMW бесплатно заменит все подозрительные клапаны EGR, проверит состояние впускного коллектора и при необходимости заменит его, а также очистит соединительную трубу между охладителем и коллектором.