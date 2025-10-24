В РФ продают новую пятидверную "Ниву" 2016 года

"Российская газета" в рамках ежедневного мониторинга сайтов объявлений обнаружила в Санкт-Петербурге весьма интересный экземпляр - новый ВАЗ-2131 "Нива".

Популярный отечественный внедорожник в полностью заводском состоянии сошел с конвейера в Тольятти в 2016 году и за прошедшие 9 лет большую часть времени провел в теплом гараже. Владелец уверяет, что с момента покупки машина проехала всего 1660 км и после выезда из салона встала на прикол.

Судя по фото из карточки объявления, состояние у "Нивы" приближено к идеальному - кузов, окрашенный в серебристую эмаль, салон и моторный отсек выглядят безупречно и не имеют следов эксплуатации.

Под капотом расположен 1,7-литровый инжекторный двигатель мощностью 83 лошадиных сил. В тандеме с ним трудится 5-ступенчатая трансмиссия с приводом на четыре колеса.

За свою "капсулу времени" владелец просит не так и дорого, учитывая состояние машины и ее мизерный пробег - 850 000 рублей, что немногим больше стоимости новой Lada Granta в комплектации Standart Plus.

