Omoda представила «заряженный» кибер-кросс 4 Ultra

Представлен кибер-механический кроссовер Omoda 4 Ultra. Китайский производитель рассекретил особое тюнинг-исполнение своего нового паркетника, ориентированной на молодых покупателей. Модель обзавелась приставкой Ultra в названии, а также рядом доработок в дизайне и аэродинамике, которые призваны продемонстрировать возможности персонализации.

Главным отличием новинки от стандартного автомобиля является развитый аэродинамический обвес с задним спойлером и передним сплиттером, «карбоновые» зеркала, яркие накладки на тормозные суппорты и особый шильдик.

Кроме того, новинка оборудована крупным вертикальным дисплеем медиасистемы и комплекс ADAC, включающий в себя несколько новейших водительских ассистентов.

Получит ли Omoda 4 Ultra серийное продолжение, пока не уточняется.