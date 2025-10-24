Toyota Sienna получила ряд полезных обновок и прибавила в цене

Посвежевший минивэн японской марки, предназначенный в первую очередь для североамериканского рынка, вероятно, доберётся до дилеров в январе 2026 года.

Минивэн Toyota Sienna появился на рынке Северной Америки в 1997 году. Актуальное четвёртое поколение дебютировало весной 2020-го. Согласно статистике GCBC.com, в текущем году модель демонстрирует положительную динамику: за первые три квартала 2025-го Sienna разошлась в США тиражом в 75 876 экземпляров, что почти на 50% больше по сравнению с показателем января-сентября 2024 года.

Несмотря на довольно высокий спрос, американский офис Toyota нашёл, как можно улучшить Sienna и добавил ряд обновок к 2026 модельному году. Так, в список стандартного оснащения минивэна теперь входят антиобледенитель лобового стекла, чёрные рейлинги на крыше, а также электропривод багажной двери.

Интерьер тоже не оставили без изменений: так, Toyota Sienna 2026 модельного года снабдили шторками на задних стёклах, салонным зеркалом с функцией автоматического затемнения и системой HomeLink, а также акустической системой с восемью динамиками, которая пришла на смену версии с шестью динамиками.

Наличие обновок, конечно же, привело к переписыванию прайс-листа. Теперь стоимость стартовой версии на американском рынке составляет 40 120 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу), что на 635 долларов больше по сравнению с ценником версии предыдущего модельного года.

У следующего исполнения – Sienna XLE – появились новые рейлинги на крыше, а также повторители указателей поворота, интегрированные в корпус наружных зеркал заднего вида. Кроме того, покупателям за доплату теперь предложат премиальную аудиосистему JBL. Цена такого минивэна Toyota подросла на 525 долларов и составила 44 820 долларов (около 3,64 млн рублей).

У версии XSE акустика JBL с 12 динамиками входит в стандартное оснащение, правда, ценник такого минивэна нового модельного года увеличился сразу на 1105 долларов и теперь составляет 48 045 долларов (около 3,9 млн рублей). Цена топовой версии Toyota Sienna Platinum AWD 2026 модельного года равна 57 510 долларов (около 4,67 млн рублей).

Техника едина для всех версий минивэна (она осталась без изменений). Модель оснащается гибридной установкой, в основе которой лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим бесступенчатым автоматом. Совокупная отдача системы равна 248 л.с., привод может быть как передним, так и полным.

По предварительным данным, Toyota Sienna поступит в дилерские центры марки на американском рынке в январе следующего года.