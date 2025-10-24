В Китае задержали автомобиль с 354 нарушениями

В городе Гуйян, расположенном в провинции Гуйчжоу, сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль с рекордным числом нарушений. На машине числилось 354 штрафа на общую сумму 26 950 юаней, что эквивалентно 300 000 рублей.

© Российская Газета

Комичность ситуации заключается в том, что во время задержания в легковушке находились пассажиры, поскольку она использовалась владельцем в качестве такси. При проверке выяснилось, что техосмотр автомобиля истек больше 2 лет назад, а полис обязательного страхования отсутствовал.

По информации портала Mydrivers.com, за серьезные нарушения ПДД полиция конфисковала машину.

На допросе хозяин Chevrolet честно рассказал, что часто давал свой хэтчбек друзьям, которые, по его словам, и "привезли" большинство штрафов.

Теперь, чтобы вернуть права и машину, доверчивому автолюбителю придется погасить все задолженности, восстановить страховку и пересдать экзамены.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обязали всех его знакомых лично явиться в дорожную полицию с правами для разбирательства.

Ранее "РГ" рассказывала о том, на каком расстоянии камеры реально фиксируют нарушения ПДД.