«СитиДрайв» пригрозил судом известной спортсменке за отказ оплатить ошибочный штраф

Каршеринговая компания «СитиДрайв» ошибочно оштрафовала участницу Олимпийских игр Ирину Аввакумову на 100 тысяч рублей, заявив, что за рулем якобы сидел мужчина.

© Вечерняя Москва

Аввакумова рассказала, что 18 августа арендовала машину в сервисе «СитиДрайв», за рулем была она, а рядом сидела подруга. 20 октября ей пришел штраф на 100 тысяч рублей, так как компания обвинила ее в передаче управления третьему лицу.

Ирина позвонила в компанию, чтобы разобраться, но ей сказали, что, судя по фото с камер, за рулем был неизвестный мужчина, и если она не оплатит штраф, на нее подадут в суд. Сотрудник компании также предложил ей «подумать над своим поведением».

Несмотря на наличие доказательств, «СитиДрайв» не признал своей ошибки. Только после жалобы спортсменки в соцсетях компания согласилась с проблемой и пообещала аннулировать штраф, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

