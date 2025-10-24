«СитиДрайв» пригрозил судом известной спортсменке за отказ оплатить ошибочный штраф
Каршеринговая компания «СитиДрайв» ошибочно оштрафовала участницу Олимпийских игр Ирину Аввакумову на 100 тысяч рублей, заявив, что за рулем якобы сидел мужчина.
Аввакумова рассказала, что 18 августа арендовала машину в сервисе «СитиДрайв», за рулем была она, а рядом сидела подруга. 20 октября ей пришел штраф на 100 тысяч рублей, так как компания обвинила ее в передаче управления третьему лицу.
Ирина позвонила в компанию, чтобы разобраться, но ей сказали, что, судя по фото с камер, за рулем был неизвестный мужчина, и если она не оплатит штраф, на нее подадут в суд. Сотрудник компании также предложил ей «подумать над своим поведением».
Несмотря на наличие доказательств, «СитиДрайв» не признал своей ошибки. Только после жалобы спортсменки в соцсетях компания согласилась с проблемой и пообещала аннулировать штраф, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Из-за роста цен на автомобили и их обслуживание россияне все чаще отдают предпочтение долгосрочной аренде машин. Так, в ноябре 2024 года спрос на прокат авто от одних суток вырос на 25 процентов. Подробнее об условиях долгосрочной аренды, ее недостатках и преимуществах узнала «Вечерняя Москва».