Депутат объяснил, зачем нужны поправки в закон о штрафах за ОСАГО

Депутат Аксаков объяснил, зачем нужны поправки в закон о штрафах за ОСАГО. Документ, который ограничивает количество «писем счастья» за отсутствие «автогражданки», оказался необходим в преддверии запуска контроля нарушения дорожными камерами. Как пояснил в своём Telegram-канале председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нынешняя формулировка закона позволяет штрафовать нарушителей неограниченное количество раз.

© Quto.ru

«Мы внесли в Госдуму законопроект, которых ограничивает количество штрафов с камер за отсутствие ОСАГО одним в сутки. Поправки потребовались, поскольку в текущей формулировке закон позволял бы штрафовать водителей за проезд под каждой камерой», — отметил политик.

По его словам, система полноценно будет запущена осенью 2026 года, а до тех пор автомобилистам будут приходить не «письма счастья» за отсутствующую страховку, а уведомления о нарушении. В пилотном режиме система будет запущена в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии.