Toyota представила спортивную Camry GT-S

Компания Toyota подготовила новый концепт-кар Camry GT-S - дизайн-исследование, призванное продемонстрировать, как можно объединить спортивные решения и практичность серийного седана.

Модель построена на базе серийной Camry XSE AWD Hybrid 2025 года и сохраняет стандартную гибридную установку мощностью 232 л.с.

Основные изменения коснулись дизайна кузова и шасси. Разработка велась студией CALTY Design Research в Анн-Арборе (США) совместно с подразделением R&D.

Концепт получил агрессивный аэродинамический обвес, переработанные бамперы и окраску кузова "Inferno Flare". Подвеска занижена на 38 мм, установлены 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами и усиленные тормоза - 8-поршневые суппорты с 365-миллиметровыми передними дисками и 6-поршневые сзади.

Как подчеркнули в компании, Camry GT-S остается "реалистичным" проектом - это автомобиль, который можно представить в дилерском салоне.

"Наша цель - изучить, как можно придать Camry еще больше характера и спортивности, не теряя ее узнаваемости", - отметил вице-президент Toyota по маркетингу Майк Трипп.

Концепт-кар станет частью стенда Toyota на выставке SEMA 2025, которая пройдет с 4 по 7 ноября в Лас-Вегасе. Он войдет в экспозицию Powered by Possibility, отражающую стратегию компании по развитию всех типов силовых установок - от классических ДВС до гибридов, электромобилей и водородных моделей.