Аналитик предрекает застой рынка коммерческого транспорта

В России практически полностью рухнул импорт тяжёлых грузовиков. Российский рынок тяжелого коммерческого транспорта после двух лет стремительного роста переживает тяжёлые времена. За два года в страну было импортировано около 200 тысяч грузовиков, но теперь динамика кардинально изменилась.

© Quto.ru

За девять месяцев этого года в Россию ввезли меньше 5 тысяч единиц тяжёлой техники, что на 92% хуже показателей прошлых лет. «Смысла завозить новую технику нет. Того, что привезли раньше, скукожившемуся рынку хватило на этот, а может хватит и на следующий год», — считает аналитик Сергей Целиков, опираясь на данные таможенной службы и рыночные отчёты.

Сильнее всего кризис ударил по специализированной технике. Поставки самосвалов из-за рубежа сократились на 96%, а седельных тягачей — на 95%.

Эксперт отмечает, что большое значение для сегмента имеют события, которые произошли этой весной. Тогда ряд китайских марок, среди которых оказался и Shacman, лишились ОТТС, что мгновенно парализовало их деятельность на российском рынке.