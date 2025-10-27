В РФ продают Jeep Cherokee из 90-х - в идеале

В ходе мониторинга сайтов с объявлениями о продаже автомобилей "Российская газета" обнаружила интересный лот - Jeep Grand Cherokee Limited 1998 года выпуска. Он привлек внимание не только высокой ценой, но и историей.

Grand Cherokee имеет родной пробег 4200 миль, говорится в объявление. Значит, автомобиль - чистый "американец"?

Наши подозрения подтверждают слова продавца: из США в Европу были заказаны два экземпляра Grand Cherokee. Почему так - ниже.

В наших цифрах пробег составляет примерно 6,8 тысячи км. То есть не пройден даже обкаточный интервал двигателя.

Под капотом, кстати, у внедорожника установлен 180-сильный 4-литровый "атмосферник", работающий на бензине. Да, прокормить авто с нынешними ценами на бензин выйдет в копеечку. Тем более что мотор агрегатирован "автоматом".

Для чего же Grand Cherokee был доставлен в Европу: там внедорожники превратили в бронекапсулу по классу "В6". После этого автомобили отправили в Казахстан на государственную службу - на них изредка передвигался бывший премьер-министр республики, сообщил продавец.

Все остальное время автомобиль, выставленный на продажу, хранился в гараже.

Отмечается, что по документам Grand Cherokee выпущен в 1993 году, но по факту год выпуска 1998-й.

Сейчас автомобиль находится в Казахстане.

Итак, цена: 15 000 000 рублей. Дорого, но в данном случае в комплекте с машиной идет и частичка не самых простых лет в истории нашей страны и бывших советских республик.