Эра дизеля в Европе подходит к концу

За два года доля дизельных легковых машин в России сократилась до минимума. Судя по данным исследования GlobalData, популярность дизельных машин в Западной Европе упала ниже психологической отметки в 10%. «Тренд на снижение идёт давно, но планка в 10% пробита впервые», — комментирует цифры аналитик Сергей Целиков.

В Европе лидером по дизельным автомобилям остается Германия, где их доля составляет 17,3%. За ней следуют Ирландия (15,7%), Италия (14,3%) и Австрия (13,9%). Совершенно иная картина в Нидерландах и Норвегии, где дизели занимают лишь 0,2% и 1,1% рынка соответственно.

Главной причиной этого заката «дизельной эры» стал массовый переход европейцев на автомобили с альтернативными видами топлива. Так, в текущем году на полностью электрические модели пришлось 16% продаж в ЕС, подключаемые гибриды занимают 9%, а классические гибриды — уже 35 % рынка. В сумме это формирует впечатляющую цифру в почти 60%, констатирует эксперт.

Российский рынок развивается по собственной траектории. Здесь доля дизеля в сегменте легковых автомобилей и без того была невелика, а в сентябре и вовсе составила лишь 1,5%. Однако в нашей стране причина кроется не в «зелёной» позиции автомобилистов. Около 95% новых автомобилей в России по-прежнему на бензине. Электрокары не дотягивают даже до 1%, а на подключаемые гибриды приходится менее 3%.

Аналитик напомнил, что до 2022 года доля дизельных легковых машин в стране стабильно держалась на уровне около 8%.