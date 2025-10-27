Рестайлинговый Isuzu MU-X обзавелся спецверсией Tour Mate

Вернувшийся на австралийский рынок особенный вариант внедорожника японской марки ощутимо прибавил в цене.

Isuzu MU-X представляет собой среднеразмерный рамный внедорожник, ближайшим родственником которого является пикап D-Max. Производство SUV дебютировало в 2013 году, а смена генерации произошла в 2020-м. Рестайлинг актуальная модель пережила летом 2024-го, а в ноябре того же года Isuzu MU-X получил новые дизель и автомат на производственной родине, в Таиланде.

Теперь австралийский офис японской марки рассказал о том, что в линейку модели вернулась спецверсия Tour Mate, которая ранее была в гамме дореформенного внедорожника. В его основе лежит исполнение LS-T, но у такого варианта имеется ряд отличий от «обычной» версии.

Так, Isuzu MU-X Tour Mate получил защиту передней части, которая выполнена из металла и окрашена матовым чёрным цветом: мощная накладка с интегрированными противотуманками и передними датчиками парковки защищает радиаторную решётку, головную оптику и нижнюю часть переднего бампера.

На корме спецверсии внедорожника с прибавкой Tour Mate установлен комплект из фаркопа с 50-миллиметровым буксировочным шаром, необходимых проводов и электронного контроллера тормозов (способен буксировать до 3,5 тонн). Ещё такой Isuzu MU-X получил защитные экраны спереди и сзади, а для салона предусмотрены резиновые или тканевые коврики (на выбор) и устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Для Isuzu MU-X Tour Mate предусмотрены те же семь цветов кузова, что и для стандартного LS-T: пара белых оттенков Mineral White и Moonstone White Pearl, серебристый Mercury Silver, серый Obsidian Grey, красный Magnetic Red, синий Cobalt Blue и чёрный Basalt Black.

Под капотом MU-X Tour Mate располагается 3,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель, максимальная отдача которого составляет 190 л.с., а крутящий момент – 450 Нм. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматом, привод – исключительно полный. Модели положены 20-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, 7-дюймовый виртуальный щиток приборов и 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, акустика с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль.

Стоимость вернувшегося после рестайлинга Isuzu MU-X Tour Mate заметно выросла: сейчас на австралийском рынке за него просят 79 990 местных долларов (эквивалентно примерно 4,15 млн рублей по текущему курсу), что на 6 тыс. долларов больше по сравнению с ценником аналогичного дореформенного варианта, хотя стоит отметить, что список оборудования стал шире. А вариант LS-T, являющийся основой, с рестайлингом подорожал на 4 тыс. до 73 400 долларов (около 3,81 млн рублей).