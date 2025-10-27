В Новосибирске дефицит бензина грозит ростом тарифов на общественный транспорт

Автоэксперт Илья Франк в беседе с Сиб.фм предупредил, что удорожание горючего отразится не только на автолюбителях, но и на перевозчиках. Из-за значительного увеличения расходов на топливо транспортные компании вынуждены задуматься о повышении тарифов.

«Дефицит бензина и повышение цен – это двойной удар по транспортной системе. Перевозчики просто не смогут долго работать в убыток, и повышение тарифов станет вынужденной мерой для сохранения хоть какой-то рентабельности», – сообщил эксперт.

Франк подчеркнул, что дефицит бензина и высокие цены создают критическую ситуацию для перевозчиков. Следовательно, жители Новосибирска могут столкнуться с подорожанием поездок на такси и общественном транспорте в ближайшие месяцы. Несмотря на тревогу общественности, официальная позиция властей по этому поводу пока отсутствует.