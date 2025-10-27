Водитель в Кузбассе более 15 раз за год попался из-за тонировки

В Кузбассе водитель тонированного автомобиля попался сотрудникам ГИБДД. При этом за год он уже 15 раз привлекался к ответственности за это же нарушение.

Как сообщается Госавтоинспекция Кузбасса, в Ленинске-Кузнецком инспекторы обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Lancer с тонировкой. За рулем находился молодой человек 18-ти лет, который в текущем году более 15 раз привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

Сотрудники выполнили замеры уровня светопропускания ветрового и передних боковых стекол его автомобиля. Выяснилось, что показатели вновь не соответствует действующим нормам. Кроме того, проверяющие отметили отсутствие знака "Начинающий водитель".

В связи с этим в отношении водителя составили соответствующие административные материалы. Он снял пленку на месте.