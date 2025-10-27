Cadillac Vistiq победил в Германии в номинации «Автомобиль года класса люкс»

Легендарный Cadillac, символ американского автопрома с 1902 года, открывает новую главу в Европе.

После триумфа модели Lyriq в прошлом году звание лучшего люксового автомобиля теперь завоевал его старший брат – просторный семиместный Vistiq. Эта победа в жесткой конкурентной борьбе доказывает, что новичок стоимостью чуть менее 100 000 евро имеет все основания бросить вызов признанным европейским фаворитам.

Габариты Vistiq впечатляют: более 5 метров в длину и 2 в ширину, что гарантирует исключительный комфорт для всех пассажиров.

Внутри – высококачественные материалы, невероятно удобные кресла и широкая цифровая панель. Аудиосистема AKG с технологией Dolby Atmos и 23 динамиками создает по-настоящему захватывающий звук.

При этом Vistiq – это не просто роскошный автомобиль. Его электромотор мощностью 646 л.с. способен разогнать почти трехтонную машину до сотни за 3,7 секунды, хотя главный козырь – это плавность хода. У него легкое рулевое управление и комфортная настройка шасси. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

Эта модель олицетворяет бескомпромиссную роскошь, и ее победа в престижном конкурсе выглядит абсолютно заслуженной, признают немецкие СМИ.