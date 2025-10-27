В 1960-х годах в СССР создали футуристический автомобиль такси

В 1960-х годах советские автоконструкторы реализовывали весьма смелые идеи. О том, какие автомобили выпускали неавтомобильные предприятия СССР в середине прошлого века, можно узнать здесь, здесь и здесь.

© Южный автомобиль

Особое место занимают машины, созданные в 1962 году во ВНИИТЭ (Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики) для «внедрения методов художественного конструирования», как отмечалось в соответствующем постановлении. Эти автомобили словно вышли за пределы времени.

Одной из первых разработок института стал минивэн ВНИИТЭ-ПТ (перспективное такси). Его создавали по постановлению Совета министров, развивая идеи Никиты Хрущева, который скептически относился к росту числа личных автомобилей и считал, что нужно развивать прокат и службу такси.

Компактный вэн на агрегатах «Москвича» построили под руководством инженера и художника Юрия Долматовского, пришедшего во ВНИИТЭ из НАМИ. Долматовский стремился воплотить свои давние идеи о современном автомобиле.

Авангардный кузов был выполнен из стеклопластика на стальном каркасе. Двигатель «Москвича» располагался сзади поперечно, радиатор охлаждения — спереди. Крутящий момент передавался на задний мост через угловые редукторы.

Привод дроссельной заслонки сделали гидравлическим: главный цилиндр установили у педали газа, а рабочий — на двигателе. Сиденье водителя не регулировалось, зато педальный узел можно было смещать. Водитель находился за прозрачной перегородкой, которая защищала не столько от нападений, сколько от сквозняков и инфекций.

Огромная сдвижная пассажирская дверь с электроприводом позволяла легко заехать в салон с детской коляской. Внутри был ровный пол, трехместный диван, одно откидное сиденье и большое пространство для багажа.

В январе 1965 года автомобиль, оказавшийся на 300 кг легче и на 600 мм короче «Волги», получил одобрение госкомитета. Машину даже отправили в Ригу, чтобы заинтересовать опытным производством РАФ, и, по слухам, заручились поддержкой первого секретаря компартии Латвии Арвида Пельше.

ВНИИТЭ-ПТ также десять дней работал в одном из московских таксопарков, и пресса восторженно писала о новом такси. Однако проект свернули с рекомендацией переделать автомобиль под агрегаты «Волги» ГАЗ‑21, аргументируя это тем, что МЗМА не мог поставлять комплектующие, а механики таксопарков привыкли работать с «Волгой». На деле же внедрение этих агрегатов требовало создания практически нового автомобиля, и проект постепенно сошел на нет.

В 1967 году, когда романтическое десятилетие закончилось, во ВНИИТЭ создали микровэн «Макси», названный в шутку в честь британского Mini. Серийного производства не планировалось — цель заключалась в демонстрации того, что на базе «Запорожца» можно создать более вместительный и удобный автомобиль.

Двигатель мощностью 27 л. с. располагался в корме кузова, спроектированного художником Владимиром Арямовым. Машину оснастили колесами с шинами 5.20–10 от серпуховской мотоколяски. Переднюю подвеску модернизировали, подняв верхний торсион для увеличения пространства салона. Двери сделали сдвижными на роликах, а передние сиденья — поворотными.

Фото «Макси» вновь появлялись в прессе, но на этом история завершилась. К концу 1960-х романтика уступила место повседневной жизни: заводы продолжали выпуск новых моделей, но уже без прежней спешки. Научные изыскания НАМИ иногда приносили пользу производству, но непрофильные предприятия перестали пробовать свои силы в автомобилестроении. Спектакль стал менее ярким, но жизнь шла своим чередом.