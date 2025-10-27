Changan инвестирует 2,8 млрд долларов в летающие автомобили к 2030 году

Компания Changan Automobile представила свои планы на встрече с инвесторами, подтвердив активную работу в таких областях, как робототехника, летающие автомобили и беспилотное вождение.

В сегменте летающих автомобилей компания планирует инициировать производство для авиаперевозок к 2030 году и начать коммерческую эксплуатацию.

В области человекоподобных роботов Changan намеревается сотрудничать с ведущими партнерами для разработки и реализации технологических новшеств.

В сфере беспилотного коммерческого транспорта компания будет исследовать подметально-уборочные машины без водителей и беспилотные сельскохозяйственные машины.

Также в планах упоминаются экзоскелеты и другие инновации. Changan Automobile планирует инвестировать более 2,8 миллиарда долларов в развитие летающих автомобилей в течение пяти ближайших лет и свыше 14 миллиардов долларов за десять лет на проекты в наземном, морском и воздушном транспорте, включая создание человекоподобных роботов.