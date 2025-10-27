Самый быстрый автомобиль в мире представят в этом году

Главный дизайнер Tesla: новый Roadster будет представлен до конца 2025 года

Франц фон Хольцхаузен, главный дизайнер компании Tesla, подтвердил, что долгожданное новое поколение Roadster будет представлено в этом году.

Он отметил, что Roadster станет уникальной моделью, которая сможет удивить своими характеристиками.

Генеральный директор Tesla Илон Маск ранее обозначил амбициозные цели для новинки, включая ускорение от 0 до 100 км/ч менее чем за одну секунду. Если Tesla сможет этого добиться, она станет самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Фон Хольцхаузен также добавил, что официальная презентация Roadster намечена на конец 2025 года, подчеркнув, что «ожидание определённо того стоит» и модель будет предлагаться в уникальных вариантах окраски.

В том же интервью он сообщил о недавно выпущенной Model Y Standard Edition, которая стала самым доступным кроссовером в линейке Tesla и при этом «всё равно ощущается премиальным, несмотря на свою цену». Стоимость новинки начинается от 40 000 долларов в США.