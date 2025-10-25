Выделенную полосу для автобусов расширяют во Владивостоке под социальное напряжение

Во Владивостоке продолжают наносить разметку выделенных полос движения, на которые запрещён выезд частному транспорту – он предназначен для общественного транспорта, экстренных служб и такси, сообщает ИА DEITA.RU. Инициатива пока встречает бурное негодование водителей: выделенные полосы должны стимулировать отказ от личных автомобилей в пользу автобусов и троллейбусов, что существенно разгрузит магистральную дорогу, однако заметное уменьшение количества единиц общественного транспорта делает его использование неудобным, и горожане по-прежнему предпочитают личный транспорт общественному. В итоге сложно пользоваться и тем, и другим.

© Deita.ru

Минувшей ночью выделенную полосу нарисовали от стадиона «Строитель» до остановки «Парк Победы» в направлении Второй Речки. Полосу в обратном направлении нарисуют, скорее всего, следующей ночью. Ранее появились полосы от остановки «Некрасовская» до школы № 38 и стадиона «Строитель» - в обеих направлениях.

После того, как на Некрасовском путепроводе и проспекте 100-летия Владивостока появилась выделенная полоса, вечерние дорожные заторы усугубились, достигая в пиковые часы 9-10 баллов по оценке сервиса 2ГИС, Автолюбители связывают это в первую очередь именно с «выделенкой»: автомобилям оставили по две полосы в каждую сторону, такое сужение дороги водители посчитали избыточным. Полоса, которую выделили общественному транспорту, показалась автомобилистам слишком широкой: автобусы легко объезжают машины, припаркованные у обочин.

В ответ на претензии к выделенной полосе, которые мелькают в telegram-чате главы города едва ли не чаще, чем жалобы на отсутствующее отопление, МЦУ Владивостока отвечает следующее:

«К сожалению, в последние годы автомобилизация города достигла критических значений. Вводится приоритет для общественного транспорта, а также закупаются более вместительные новые автобусы. Для города была разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на перспективу, до 2036 года, не все мероприятия программы имеют возможность немедленной реализации, однако их эффективность подтверждена транспортным моделированием и опытом других городов. Среди мероприятий программы — организация приоритетного проезда для общественного транспорта»

С автомобилизацией, достигшей критических значений, поспорить трудно. А вот разговоры о развитии общественного транспорта вызывают лишь горькую усмешку. Всё развитие транспорта упирается в дефицит водителей: новые автобусы город действительно закупает, но их некому водить. Из-за этого часть рейсов автобусы не выполняют, а на отдельных маршрутах, где по условиям контрактов предусмотрена пара маршруток, машина могут в отдельные дни не выходить на линию вовсе.

Вероятно, здесь есть некий порочный круг. Из-за нехватки водителей имеющимся шофёрам приходится отрабатывать смены без сменщиков с раннего утра и до вечера, насколько хватит выдержки. Условий для отдыха водителей на конечных остановках не предусмотрено. Поэтому предлагаемая заработная плата кажется недостаточной для таких условий труда. Но чтобы работа была менее напряжённой, водителей должно быть больше. А чтобы водителей в штате стало больше, нужно, чтобы условия работы стали более привлекательными…

МЦУ Владивостока признаёт, что автотранспортные предприятия – это самостоятельные организации, и администрации Владивостока на законодательном уровне запрещено вмешиваться во внутреннюю деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе в кадровую деятельность. При полном штате водительского состава количество транспорта полностью удовлетворит потребность в перевозке пассажиров, уверяет МЦУ, во что можно поверить, а вот в скорое решение кадрового вопроса, которое позволит проверить этот тезис, верится слабо.

Пока ситуация с кадровой обеспеченностью городских перевозчиков такова, что очередные контракты на пассажирские перевозки были заключены не на три года, а всего на восемь месяцев. Такое решение было принято исходя из анализа текущей ситуации в отрасли, включая фактическое количество имеющихся на территории Приморского края водителей.

Пассажиры, которые ещё пользуются общественным транспортом, отмечают в чате мэра, что ожидание автобусов стало длинным, а комфорта ожиданию не добавилось. Зачастую остановки не соответствуют климатическим условиям: по городу ставят типовые павильоны открытого типа. Во-первых, они практически не защищают от солнца, ветра и атмосферных осадков, а от сильных морозов не защищают вообще. Во-вторых, такие типовые павильоны имеют малую вместимость – сесть там могут три-четыре человека, ещё несколько пассажиров могут ожидать транспорт, стоя под крышей. Но с учётом длительных промежутков между рейсами народу на остановке собирается гораздо больше.

В городе до сих пор много остановок, где павильонов нет вообще – ни открытых, ни с крытой зоной, в том числе на площади Семёновской – одном из центральных транспортных узлов города. Кое-где нет даже лавочек.