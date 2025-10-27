В Ferrari показали «цифровой суперкар» в виде NFT

Компания Ferrari показала суперкар, созданный «исключительно для цифрового мира» в виде NFT и посвящённый первой победе марки в «24 часах Ле-Мана» в 1949 году. Автомобиль получил название Ferrari F76, поскольку с момента триумфа Луиджи Кинетти, который вёл Ferrari 166 MM на протяжении 22 с половиной часов, и его напарника Питера Митчелла-Томсона прошло 76 лет.

Согласно пресс-релизу Ferrari, F76 — это новаторский виртуальный проект, сочетающий гоночные традиции марки, инновационный генеративный дизайн и цифровые технологии. Автомобиль создан для клиентов программы Hyperclub в поддержку выступлений гиперкара Ferrari 499P в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Дизайн машины представляет собой попытку предвосхитить облик Ferrari будущего и переосмысление границ автомобильного дизайна. Его разработал главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони, который в стремлении к максимально чистому потоку воздуха выполнил машину в виде двойного фюзеляжа. При такой компоновке центральный канал позволяет превратить кузов автомобиля в крыло и добиться максимальной отдачи от граунд-эффекта.

Напомним, что чуть ранее был представлен другой проект Манцони — суперкар Ferrari SC40, созданный на базе 296 GTB по индивидуальному заказу.